İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 150'den Fazla Hedef Vuruldu

İsrail, Lübnan'a Havadan Saldırılarda Bulundu

İsrail ordusu, bu sabah Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarında 150'den fazla hedefin bombalandığını açıkladı. Saldırılar, çok sayıda savaş uçakları ile desteklenerek yapıldı.

Saldırılara Dair Açıklama

Yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun hava saldırılarına bu sabah erken saatlerden itibaren başladığı bildirildi. Saldırıların özellikle Lübnan'ın güney ve doğusuna odaklandığı belirtildi.

Gallant'ın Austin ile Görüşmesi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırıları hakkında bilgi verdi. Görüşmede ayrıca, bölgedeki güvenlik durumu da masaya yatırıldı.