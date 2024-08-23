İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 2 Ölü, 1 Yaralı

İsrail'in Hava Saldırısı Sonrası Can Kaybı

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Tire kenti yakınlarında Tayr Harfa beldesine hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırı sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Olayın Detayları

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, bu hava saldırısı İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında devam eden çatışmaların bir parçası olarak gerçekleşti. 8 Ekim 2023'ten bu yana, sınır hattında taraflar arasında karşılıklı olarak saldırılar ve gerginlikler devam ediyor.

Hava saldırısı, bölgedeki gerilimin ne denli yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor ve yerel halk için endişe verici bir durum yaratıyor.