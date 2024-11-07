İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 2 Ölü

İsrail Ordusundan Nevatia'da Saldırı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bulunan Nebatiye kentinde bir araca hava saldırısı düzenledi. Bu saldırı sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti.

Saldırı Detayları

Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından bildirilen bilgiye göre; İsrail savaş uçakları, Nebatiye'ye bağlı Ensar ve Duveyr beldeleri arasında bir aracı hedef aldı. Saldırıda meydana gelen can kaybı, bölgedeki endişeleri artırdı.

İsrail'in Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğü bildirildi. Özellikle Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmaların ardından, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek gibi yerleşimlere yönelik yoğun hava saldırıları gerçekleştirildi.

Kara Saldırıları da Başladı

30 Eylül tarihinde ise İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik "sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladıklarını açıkladı. Bu hamlelerin, bölgedeki güvenlik durumunu daha da karmaşık hale getirdiği ifade ediliyor.