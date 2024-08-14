İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 2 Ölü, 4 Yaralı

İsrail'in Merc Uyun Beldesine Hava Saldırısı

İsrail, Lübnan'ın güneyinde bulunan Merc Uyun beldesine hava saldırısı düzenledi. Bu saldırı sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili detaylar, Lübnan Sağlık Bakanlığı Acil Durum Operasyon Merkezinden yapılan açıklamada verildi.

Saldırının Detayları

Açıklamaya göre, İsrail'in saldırısı, Merc Uyun'da bir meydana gerçekleştirildi. İlk belirlemelere göre, ölü sayısının 2 olduğu ve yaralı sayısının da 4 olduğu bildirildi. Saldırının nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.