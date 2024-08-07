İsrail’in Lübnan'a Hava Saldırısı: 2 Ölü, 6 Yaralı

İsrail Ordusunun Lübnan’a Yönelik Saldırısı
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği hava operasyonunda, iki kişinin hayatını kaybettiği ve altı kişinin yaralandığı bildirildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in gerçekleştirdiği hava saldırısına dair güncel bilgiler paylaştı. Açıklamada, saldırının Odeysa ve Rab Talatin beldeleri arasındaki Haydari Vadisinde bir motosikleti hedef aldığı belirtildi.
Bu saldırıyla birlikte bölgedeki gerilimin tırmanması bekleniyor.