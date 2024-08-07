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İsrail’in Lübnan'a Hava Saldırısı: 2 Ölü, 6 Yaralı

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında iki kişi yaşamını yitirdi, altı kişi ise yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 15:17
İsrail’in Lübnan'a Hava Saldırısı: 2 Ölü, 6 Yaralı

İsrail Ordusunun Lübnan’a Yönelik Saldırısı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği hava operasyonunda, iki kişinin hayatını kaybettiği ve altı kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in gerçekleştirdiği hava saldırısına dair güncel bilgiler paylaştı. Açıklamada, saldırının Odeysa ve Rab Talatin beldeleri arasındaki Haydari Vadisinde bir motosikleti hedef aldığı belirtildi.

Bu saldırıyla birlikte bölgedeki gerilimin tırmanması bekleniyor.

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