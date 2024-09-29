İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 24 Ölü, 29 Yaralı

İsrail Ordusundan Lübnan'a Hava Saldırısı

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Ayn ed-Delb bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırısında, 24 sivilin hayatını kaybettiği ve 29 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, Ayn ed-Delb bölgesinde meydana gelen hava saldırısının ardından, durumu kritik olan yaralıların hastanelere sevk edildiğini duyurdu.

Bu olay, bölgedeki gerginliğin artışına neden olurken, uluslararası toplumdan çağrılar yapılmakta. Saldırının, bölgenin istikrarını daha da tehdit ettiği vurgulanıyor.