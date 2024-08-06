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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 4 Ölü, 1 Yaralı

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 11:50
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 4 Ölü, 1 Yaralı

İsrail'in Hava Saldırısı Sonrası Can Kaybı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine gerçekleştirdiği hava saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı bilgisi verildi. Bu olay, Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile kamuoyuna duyuruldu.

Saldırı Detayları ve Can Kaybı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılara dair detaylı bilgilere yer verdi. Açıklamada, saldırıların Mayfadun beldesindeki bir eve yapıldığı belirtilerek, burada 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ayrıca, Hiyam beldesinde gerçekleştirilen başka bir saldırıda ise 1 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Ölü ve yaralıların kimlik bilgilerine ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadığı vurgulandı. Bu tür saldırıların iki bölgedeki sivil yaşam üzerinde ciddi etkiler yarattığı belirtiliyor.

Hava Saldırıları Hakkında Ek Bilgi

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, Mayfadun ve Hiyam'a savaş uçaklarıyla art arda saldırılar düzenlendiği kaydedildi. Olaylar, bölgedeki gerginliğin devam ettiğini gösteriyor.

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