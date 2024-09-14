İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 4 Yaralı

İsrail'in Lübnan'ın kuzeyine düzenlediği hava saldırısında 3 çocuk da dahil 4 kişi yaralandı. Çatışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 23:51
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 23:51
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 4 Yaralı

İsrail'in Hava Saldırısı

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Hermel kentinin yakınlarında bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırıda, 3'ü çocuk olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Lübnan Sağlık Bakanlığına bağlı Acil Durum Operasyon Merkezi, yaptığı açıklamada, saldırının Hermel'in kuzeyindeki El-Kavah beldesinin çevresini hedef aldığını bildirdi. Yerel kaynaklara göre, saldırı İsrail savaş uçakları tarafından gerçekleştirildi.

Karşılıklı Saldırılar Devam Ediyor

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyine yönelik 9 saldırı düzenlendiğini ve bu saldırılardan sonra İsrail güçlerinde yaralanmalarun olduğunu duyurdu.

8 Ekim 2023 tarihinden bu yana, Gazze'ye yönelik saldırıların ardından, Hizbullah ve diğer Lübnanlı gruplar ile İsrail ordusu arasında "Mavi Hat" üzerinden karşılıklı çatışmalar devam etmektedir.

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