İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 5 Ölü, 1 Yaralı

İsrail'in Hava Saldırısı Sonrası Can Kaybı Raporu

Lübnan'ın güney bölgesinde bulunan Mayfadun beldesine yönelik gerçekleştirilen hava saldırısında 5 kişi yaşamını yitirdi, Hiyam beldesine düzenlenen başka bir saldırıda ise 1 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaşanan can kayıpları ile ilgili resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, ölü ve yaralıların kimliklerine ilişkin bilgi verilmedi. Saldırıların şiddetli olduğu ve bölgeye savaş uçaklarıyla art arda bombalar atıldığı belirtildi.

Hizbullah'ın Tepkisi

Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak uygun silahlarla Avivim yerleşim birimine yönelik saldırı düzenlendiğini, bunun yanı sıra Birket Rişe Askeri Üssü'ne İran yapımı Burkan füzesi ile tam isabet sağlandığını bildirdi.

Saldırılar, bölgede gerilimi artırırken, dünya genelinde bu olaylara dair dikkatle takip edilmektedir.