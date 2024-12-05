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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 5 Yaralı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırısında 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 23:10
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 23:10
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 5 Yaralı

İsrail, Lübnan'ın Güneyine Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırısı sonucunda 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırısının Aytarun beldesine yapıldığı belirtildi.

Hava Saldırısı ve Yaralı Sayısı

Açıklamada, saldırı sonucunda 5 kişinin yaralandığı ifade edildi. Bu durum, Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım Çarşamba günü yürürlüğe giren ateşkes antlaşmasının ihlal edildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ateşkes Anlaşmasının İhlali

İsrail, Hizbullah'tan gelen tehditleri gerekçe göstererek düzenlediği saldırılarda ateşkes anlaşmasını en az 136 kez ihlal etti. Bu ihlallerde 14 kişinin hayatını kaybettiği ve 13 kişinin yaralandığı bildirildi. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'in ihlallerine rağmen ateşkes anlaşmasının başarılı olmasına fırsat verdiklerini vurgulamıştı.

Gelecek Beklentileri

Yaşanan olaylar, bölgedeki tansiyonun düşüp düşmeyeceği konusunda endişeleri artırırken, tarafların bu gerginliği nasıl ele alacağı büyük merak konusu olmaktadır.

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