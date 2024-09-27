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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 94 Ölü, 168 Yaralı

İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırılarında son 24 saatte 94 kişi yaşamını yitirdi, 168 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 00:59
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 00:59
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 94 Ölü, 168 Yaralı

İsrail'in Hava Saldırıları Sonucu 94 Kayıp

Son 24 saat içerisinde, İsrail ordusunun Lübnan'a yaptığı hava saldırıları sonucunda 94 kişinin hayatını kaybettiği, 168 kişinin ise yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Nebatiye ilinde 26 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi de yaralandı.

Aynı zamanda, Güney bölgesinde 14 kişinin öldüğü, 38 kişinin yaralandığı rapor edildi

Bekaa ve Baalbek Bölgesindeki Kayıplar

Belirtilen verilere göre, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde düzenlenen saldırılar sonucunda 23 kişinin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin yaralandığı tespit edildi.

Baalbek el-Hirmil bölgesinde gerçekleşen hava saldırılarında 25 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi ise yaralandı.

Cebeli Lübnan ve Dahiye Bölgesi Üzerine Saldırılar

İsrail ordusunun Cebeli Lübnan bölgesinde düzenlediği saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı açıklandı. Ayrıca, başkent Beyrut'un Dahiye bölgesine yapılan hava saldırısı sonucunda da 2 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Şiddetlenen Saldırılar ve Kayıplar

İsrail ordusu, Hizbullah ile 8 Ekim'den bu yana kontrol altında çatışmalara devam etmekte. 23 Eylül'den itibaren ise Lübnan'ın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenlendi. Lübnan yetkililerine göre, toplamda 748 kişi hayatını kaybetti. Bombardımanlar nedeniyle 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah, İsrail'in yoğun bombardımanlarına füzeli saldırılarla karşılık verirken, bu saldırılarda genellikle ordu üslerini hedef aldı. Hızla devam eden göç hareketleri ile birlikte, Suriye'ye gidenlerin sayısında da artış gözlemleniyor.

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