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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: Bir Yaralı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 15:36
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: Bir Yaralı

İsrail Ordusundan Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine gerçekleştirdiği hava saldırılarında bir kişinin yaralandığını bildirdi. Bu gelişme, Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada duyuruldu.

Yaralı Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Açıklamada, Rab Talatin bölgesine yapılan saldırı neticesinde yaralanan kişinin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Fosfor Bombası Kullanımı

Resmi haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, İsrail ordusu Telvasa beldesine de fosfor bombası ile bir saldırı düzenlemiştir. Bu durum, bölgedeki gerginliğin artmasına yol açabilir.

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