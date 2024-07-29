İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: Yaralılar Var

İsrail Ordusundan Hava Saldırısı

İsrail güçlerinin, Lübnan’ın güneyinde seyir halindeki bir araca hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirilmektedir. Olay sonrası yaralıların olduğu belirtilirken, Lüban resmi ajansı NNA saldırı hakkında bilgi verdi.

Olayın Detayları

Saldırının, İsrail’in insansız hava aracı (İHA) kullanarak, Kunin beldesindeki bir aracı hedef alması sonucu gerçekleştiği ifade ediliyor. Yerel kaynaklar, aracın içindeki kişilerden birinin durumunun ağır olduğunu aktardı.

Acil Durum Müdahalesi

Olay sonrası acil durum ekipleri bölgeye sevk edilmiş ve yaralıların tedavi edilmesi için ambulanslar gönderilmiştir. Yetkililer, yaralıların durumu hakkında daha fazla bilgi paylaşmayı taahhüt etti.