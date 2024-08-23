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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısında 8 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında biri çocuk 8 kişi yaşamını yitirdi, çatışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 19:02
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 19:02
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısında 8 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail’in Hava Saldırısında Can Kayıpları

Son Gelişmeler: İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği hava saldırılarında toplamda 8 şahıs hayatını kaybetti. Bu trajik olay Lübnan'ın güneyinde, özellikle Tayr Harfa beldesinde meydana geldi.

Tayr Harfa Beldesine Saldırı

Lübnan’ın resmi haber ajansı NNA’nın aktardığı bilgilere göre, saldırılar sonucunda beldedeki 5 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Hamadiye ve Ayta el-Cebel'de Kaybılar

Hamadiye otoyolunda gerçekleştirilen başka bir saldırıda ise bir araç hedef alındı ve bu saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra, Lübnan Sağlık Bakanlığı, Ayta el-Cebel beldesine düzenlenen hava saldırısında biri 7 yaşında olmak üzere 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Çatışmaların Arka Planı

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah milisleri arasındaki gerginlik, 8 Ekim 2023'ten bu yana devam etmekte. İki taraf arasında yaşanan çatışmalar, bölgedeki güvenlik durumunu iyice karmaşık hale getirmiş durumda.

Hava saldırılarının artışı, bölgedeki sivil halkın güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor.

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