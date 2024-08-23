İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısında Can Kaybı

İsrail'in Hava Saldırısı Sonrası Can Kaybı Artıyor

Güncel durumu değerlendirdiğimizde, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyini hedef alarak düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Lübnan'daki Saldırının Detayları

Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından bildirilen bilgilere göre, hava saldırıları özellikle Tire kenti yakınlarındaki Tayr Harfa beldesini etkiledi.

Bu saldırılar, İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim 2023 tarihinden beri süregelen çatışmalar ve karşılıklı saldırıların bir parçası olarak değerlendiriliyor.