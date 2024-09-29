İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısında Can Kaybı Artıyor

Hava Saldırısında Can Kayıpları Artıyor

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Ayn ed-Delb bölgesine düzenlediği hava saldırısında 36 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırının detaylarını içeren bir yazılı açıklama yaptı. İlk raporlara göre, 32 kişinin öldüğü ve 52 kişinin yaralandığı belirtildi.

Diğer Hedefler ve Genel Can Kaybı

İsrail'in ayrıca Lübnan'ın güneyindeki Ankun beldesine düzenlediği bir başka saldırıda ise 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişi yaralandığı aktarıldı.

Toplam Can Kaybı ve Göç Durumu

Lübnan yetkililerine göre, 17 Eylül'den bu yana Hizbullah unsurlarının kullandığı iletişim cihazlarının hedef alınmasıyla birlikte, İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1127'ye yükseldi. Bu rakamın 194'ü kadın, 104'ü çocuk olduğu bilgisi geldi.

İsrail'in bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ülkenin güneyinden başkent Beyrut ile kuzeye doğru bir göç dalgası yaşanırken, Suriye'ye de on binlerce kişinin kaçtığı kaydedildi.