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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısında İki Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Hula beldesine düzenlediği hava saldırısında iki kişi hayatını kaybetti. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 13:15
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısında İki Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Hava Saldırısı ve Sonuçları

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bulunan Hula beldesine insansız hava aracıyla (İHA) bir saldırı düzenledi. Bu saldırı sonucunda iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, sabah saatlerinde gerçekleşen saldırının detaylarına yer verildi.

Hula Beldesinde Yaşananlar

Lübnan resmi ajansı NNA'nın aktardığı bilgilere göre, İsrail'in İHA'sı Hula beldesindeki Abra bölgesine hedefli bir saldırı gerçekleştirdi ve bu olayda iki kişi hayatını kaybetti.

Top Atışları ve Hedef Seçimi

İsrail, yalnızca hava saldırısıyla sınırlı kalmayarak, Lübnan sınırındaki Ayta eş Şaab beldesine de top atışları yapmıştır. Ayrıca, Tire bölgesindeki köylere ve kıyıya işaret fişekleri ateşlenmiştir.

Karada Yaşanan Gelişmeler

İsrail güçleri, Lübnan ile arasında bulunan "Mavi Hat" olarak bilinen sınır hattındaki Nakura, Cebel Lebune ve Cebel Alem beldelerine komşu ormanlık bölgelerde sabah saatlerinde ağır makineli tüfeklerle ateş açmıştır.

İHA ve Dronların Uçuşları

İsrail ordusuna ait keşif uçakları ve İHA'lar, dün gece boyunca batı ve orta kesimlerdeki köylerden Litani Nehri'ne kadar yoğun uçuşlar gerçekleştirmiştir.

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