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İsrail'in Lübnan'a İHA Saldırısı: 1 Ölü, 2 Yaralı

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusuna düzenlediği İHA saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 14:35
İsrail'in Lübnan'a İHA Saldırısı: 1 Ölü, 2 Yaralı

İsrail'in İHA ile Yaptığı Saldırı Sonrası Can Kaybı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Batı Bekaa bölgesine insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiği, iki kişinin de yaralandığı bildirilmektedir.

Olayın Detayları

Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından aktarılan habere göre, saldırı sırasında Bab Maraa - Sagbin yolu üzerinde seyreden bir motosiklet hedef alındı. An itibarıyla, saldırının yaşandığı anlarda yoldan bir aracın da geçtiği kaydedildi.

Yaralıların Durumu

Saldırıda hayatını kaybeden kişinin yanı sıra yaralıların bölgedeki bir hastaneye sevk edildiği bilgisi elde edilmiştir. Ancak, atılan roketlerin motosiklet ve yoldan geçen araç üzerinde ne kadar etkili olduğu konusunda henüz net bir bilgi bulunmamaktadır.

İsrail Ordusundan Açıklama Bekleniyor

Öte yandan, İsrail ordusunun konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadığı da belirtildi.

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