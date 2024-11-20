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İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: 5 Ölü

İsrail ordusunun Lübnan'ın Sur kentine düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 21:08
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 21:08
İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: 5 Ölü

İsrail Ordusunun Sur Kentine Düzenlediği Saldırılar

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine gerçekleştirdiği iki hava saldırısında toplamda 5 kişinin ölümüne neden oldu.

Lübnan Sağlık Bakanlığından Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, Mareke beldesine düzenlenen saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Ayrıca, Kalile beldesinde gerçekleşen bir diğer saldırıda ise 1 kişinin öldüğü bilgisi verildi.

Bu gelişmeler, bölgedeki gerilimin arttığı bir dönemde ortaya çıkarken, uluslararası toplumun dikkatini bir kez daha Lübnan-İsrail ilişkilerine çekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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