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İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: 8 Ekim'den Bu Yana 4,047 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında toplam 4,047 kişi öldü, 16,638 kişi yaralandı. Sağlık sektörü hedef alındı.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 15:14
İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: 8 Ekim'den Bu Yana 4,047 Kişi Hayatını Kaybetti

Lübnan'da İsrail Saldırıları Sonucu Ölü Sayısı Artıyor

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırıları sonucu 4,047 kişinin hayatını kaybettiğini ve 16,638 kişinin yaralandığını açıkladı. Beyrut'taki bakanlık ofisinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ebyad, bu rakamların oldukça endişe verici olduğunu vurguladı.

Son Durum ve Çocukların Durumu

Sağlık Bakanı Ebyad, son bir yıl içinde 645 kişinin öldüğünü ve 1,983 kişinin yaralandığını belirtti. Özellikle 15 Eylül'den sonra yaşanan artışla, 3,402 kişinin hayatını kaybettiği ve 14,655 kişinin yaralandığı gözler önüne serildi.

Hayatını kaybedenler arasında 316'sı çocuk, 790'ı kadın olmak üzere ciddi bir demografik etki de dikkat çekiyor. Ayrıca, 1,456 çocuk ve 3,357 kadın saldırılardan yaralı olarak kurtuldu.

İsrail'in Sağlık Sektörüne Yönelik Saldırıları

Ebyad, İsrail'in Lübnan'daki sağlık sektörünü açıkça hedef aldığını ifade ederek, 67 hastanenin saldırıdan etkilendiğini belirtti. Bu hastanelerden 40'ının doğrudan hedef alındığını vurgulayan Ebyad, saldırıların sonucunda 16 kişinin şehit olması ve 73 kişinin yaralanması gibi üzücü durumlar yaşandığını aktardı.

Derneklere ait sağlık kurumlarının 280 saldırıya maruz kaldığını ve bu saldırılarda 206 kişinin hayatını kaybettiğini, 257 kişinin yaralandığını söyledi. Ebyad, bu rakamların İsrail'in Lübnan'daki sağlık sektörüne yönelik düzenlediği saldırıların belgeleri olduğunu ve bu durumun uluslararası hukuk ihlali olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Ateşkes İhlalleri ve Gelecek

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04:00'te (TSİ 05:00) yürürlüğe girmişti; ancak İsrail'in bu ateşkesi defalarca ihlal ettiği bildirilmişti.

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