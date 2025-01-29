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İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: 9 Yaralı ve 4 Alıkonulan Lübnanlı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki saldırılarında 9 kişi yaralandı, 4 Lübnanlı alıkonuldu.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 19:20
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 19:20
İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: 9 Yaralı ve 4 Alıkonulan Lübnanlı

Lübnan'ın Güneyinde İsrail Ordusunun Saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl ve Mercayun bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 9 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ambulansa Saldırı ve Alıkonulan Lübnanlılar

Lübnan haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, Marun er-Ras beldesine geçmeye çalışan Lübnanlılara ateş açan İsrail güçleri, bu saldırı sonucunda 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralıları nakleden ambulans da alıkonuldu.

Ayrıca, İsrail askerleri Marun er-Ras beldesinde evlerine dönen 4 Lübnanlıyı alıkoydu, ancak daha sonra 3'ünü serbest bıraktı.

Vadi es-Saluki Beldesindeki Olaylar

Vadi es-Saluki beldesinde, toplanan Lübnanlılara ses bombası atan İsrail ordusunun saldırısında 2 kişi yaralandı. Ayrıca, Sur kentine bağlı Mecdel Selem beldesinde de Lübnanlılara yönelik saldırılarda 5 kişi yaralandı.

İsrail'in Lübnan'daki İşgali ve Uluslararası Tepkiler

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki işgalini sürdürmekle eleştiriliyor. 26 Ocak’ta çekilmesi beklenen İsrail ordusunun, 60 günden fazla sürenin geride kaldığı belirtiliyor.

Lübnanlı yetkililer, ateşkes anlaşmasında öngörülen süre dolmasına rağmen çatışmanın devam etmesi nedeniyle uluslararası topluma, ABD ve Fransa gibi ülkelere çağrıda bulundu.

ABD, Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının 18 Şubat'a kadar uzatıldığını duyururken, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, işgalin sona ermesinin bu uzatma süresi dahilinde yapılacağına dair umutlu olduğunu ifade etti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 26 Ocak'tan bu yana İsrail ordusuna ait saldırılarda toplam 26 kişi hayatını kaybetti ve 206 kişi yaralandı.

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