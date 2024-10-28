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İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Artmaya Devam Ediyor

İsrail ordusu, Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarını artırarak, son 48 saatte 179 saldırı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 21:03
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 21:03
İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Artmaya Devam Ediyor

İsrail Ordusu ve Lübnan'a Hava Saldırıları

Son günlerde artan gerilim ile birlikte, İsrail ordusu 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana Lübnan topraklarına yönelik hava bombardımanlarını yoğunlaştırdı. Resmi kaynaklar, son 48 saatte ülkeye 179 hava saldırısının düzenlendiğini bildirdi.

Lübnan Çevre Bakanlığından Açıklama

Lübnan resmi ajansı NNA tarafından aktarılan rapora göre, saldırıların toplam sayısı 11,340’a yükseldi. Bu saldırılar sonucunda, Lübnan'da 2,710 kişinin yaşamını yitirdiği, 12,592 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yerinden Edilenler ve Sığınma Merkezleri

İsrail'in gerçekleştirdiği bombardımanlar neticesinde yerinden edilen vatandaşlar için açılan sığınma merkezleri sayısı da 1,114’e çıkarken, bu merkezlerde şu ana kadar 189,298 kişi barındırılmakta.

Göç Dalgaları ve Suriye'ye Geçişler

Raporda, Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 23 Eylül ile 28 Ekim tarihi arasında Lübnan’dan Suriye topraklarına 518,440 kişinin geçtiği ifade edildi. Bu kişilerin 353,410'u Suriye vatandaşı, 165,030'u ise Lübnanlıdır.

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