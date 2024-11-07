İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: Can Kaybı 3.102'ye Ulaştı

İsrail'in Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Lübnan'a karşı düzenlediği hava saldırılarında can kaybı giderek artıyor.

Can Kaybı ve Yaralı Sayıları

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana, yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3.102'ye yükselirken, yaralı sayısı 13.819 olarak kaydedildi.

Dünkü Saldırılar

Dün gerçekleştirilen saldırılarda 52 kişi yaşamını yitirirken, 161 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Hayatını Kaybedenler

Yaşamını yitirenler arasında 192 çocuk, 614 kadın ve 179 sağlık çalışanının bulunduğu açıklandı.

Hizbullah ile Çatışmalar Ardı Ardına Geliyor

8 Ekim'den bu yana Hizbullah ile çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentleri ile Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenlemişti. Ayrıca, 30 Eylül'de Hizbullah'ın altyapısına yönelik "sınırlı ve yoğun" kara saldırıları başlamıştı.

Yerinden Edilenler

İsrail bombardımanları nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye bir göç dalgası yaşanırken, Lübnan hükümeti de yerinden edilen 539.000'den fazla kişinin Suriye'ye göç ettiğini duyurdu.