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İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Can Kaybını Artırıyor

İsrail'in gerçekleştirdiği hava saldırılarında ölü sayısı 492’ye yükseldi. 35 çocuk ve 58 kadın da hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 23:46
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 23:46
İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Can Kaybını Artırıyor

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Hava Saldırıları Sürek Kazalar Getiriyor

İsrail'in Lübnan'a yaptığı yoğun hava bombardımanları sonucunda can kaybı 492’ye ulaştı. Halk Sağlığı Acil Operasyonlar Merkezi'nin yaptıkları açıklamaya göre, bu ölülerin 35'i çocuk, 58'i ise kadın.

Saldırıların Genişlemesi

Bugün sabah saatlerinden itibaren, İsrail ordusu Lübnan'ın güney kentlerini, Bekaa ve Baalbek bölgelerini hedef alarak yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırılar sonucu, 1645 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Göç Dalgalanması Yaşanıyor

İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzey illerine büyük bir göç dalgası gözlemleniyor. Geçmişte yapılan açıklamalar ise, sadece bir gün içinde 24 çocuk dahil olmak üzere 356 can kaybı yaşandığını ortaya koymuştu.

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