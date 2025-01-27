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İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor: 1 Ölü, 7 Yaralı

Lübnan'ın güneyinde İslail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 25'e, yaralıların sayısı ise 141'e çıktı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 17:23
İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor: 1 Ölü, 7 Yaralı

Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusunun son saldırıları sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Ateşkes süresinin dolmasının ardından düzenlenen saldırıların toplamda 25 ölü ve 141 yaralıya ulaşması dikkat çekiyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in işgal ettiği Adise beldesinde bir Lübnanlı vatandaşın hayatını kaybettiği, ayrıca Beni Hayyan'da 2, Hula'da 2 ve Yarun'da 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Özellikle Kefr Killa beldesinden Deyr Mimas'a girmeye çalışan bölge sakinlerine ateş açıldığı, bu durumun Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından kaydedildiği belirtiliyor.

Ateşkes anlaşması kapsamında, İsrail ordusunun 26 Ocak'ta Lübnan topraklarını terk etmesi öngörülmüştü. Ancak 27 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe giren bu anlaşmaya rağmen, İsrail ordusu bombardımanlar ve ev yıkımları ile ateşkes ihlallerini sürdürmeye devam etti.

İsrail ordusunun 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden çekilmelerinin 60 günden fazla sürdüğü ve tam çekilmeyi pazar günü gerçekleştiremeyecekleri ifade edilmişti. Ayrıca, ABD tarafından yapılan son açıklamada, Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının 18 Şubat'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

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