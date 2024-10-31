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İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor

Lübnan'da sağlık çalışanlarının hedef alındığı İsrail saldırılarında can kaybı artıyor.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 14:45
İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor

İsrail Ordusunun Lübnan'a Yönelik Saldırıları

İsrail ordusunun gerçekleştirdiği son saldırıda, Lübnan’ın güneyindeki Deyr ez-Zehrani bölgesinde bir sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Böylece ülkenin farklı bölgelerinde yaşanan saldırılarda ölen sağlık çalışanlarının sayısı 174'e yükseldi.

Saldırının Detayları

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırının Nebatiye kentine bağlı Deyr ez-Zehrani’de bir araca yönelik gerçekleştirildiğini açıkladı. Saldırıda, İslam Sağlık Kurumu'na ait bir aracın hedef alındığı ve içindeki sağlık görevlisinin hayatını kaybettiği, iki sağlık çalışanının ise yaralandığı duyuruldu.

Hedef Alınan Sağlık Görevlileri

İsrail’in gerçekleştirdiği bu saldırıyla birlikte, sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar toplamda 174 can kaybına ve 279 yaralıya yol açtı. Ayrıca saldırılar sonucunda 245 hedef alınan aracın olduğu belirtildi. Bakanlık, bu saldırılar ışığında sağlık çalışanlarının hedef alınmasını kınadı.

İsrail-Lübnan Çatışması

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana Hizbullah ile kontrollü çatışmalara devam ediyor. 23 Eylül’de, Lübnan’ın güney kentleri ve Bekaa ile Baalbek bölgelerine düzenlenen yüzlerce hava saldırısının ardından, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre toplam 2 bin 822 kişi öldü, bunların 104’ü çocuk, 194’ü kadın. 12 bin 937 kişi ise yaralandı.

Yerinden Edilme ve Göç

İsrail'in bombardımanları sonucu Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği ifade ediliyor. Lübnan hükümeti, yerinden edilen kişilerden 518 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini bildirdi. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru göç dalgası devam ediyor.

Hizbullah'ın Yanıtı

Hizbullah, İsrail'e karşılık vermek amacıyla roket ve füzelerle saldırılarda bulunurken, İsrail ordusuna yönelik çoğunlukla ordu üslerini hedef alan karşı saldırılarında büyük hasar bildirilmediği ifade ediliyor.

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