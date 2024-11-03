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İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Lübnan'ın Sur kentine düzenlediği saldırıda Tebnin Devlet Hastanesi hasar gördü, Baalbek'e yeni bir tehdit yapıldı.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 14:41
İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor

İsrail, Lübnan'ın Sur Kentine Saldırı Düzenledi

İsrail, bu hafta Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine yönelik hava saldırılarını artırdı. Yapılan saldırılar sonucunda Tebnin Devlet Hastanesi'nin de zarar gördüğü bildirildi.

Saldırıların Ayrıntıları

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, İsrail ordusu güneydeki Sur kentine bağlı bölgeleri bombardımana devam ediyor. Sur'a bağlı Tebnin beldesinde devlet hastanesi yakınlarında gerçekleştirdiği saldırılar neticesinde hastanenin hasar aldığı ifade edildi. Ayrıca, Gaziye beldesine de hava saldırıları düzenlendiği kaydedildi.

Baalbek'e Yönelik Yeni Tehdit

Öte yandan, İsrail ordusu bu hafta Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesine yeni bir saldırı tehdidinde bulundu. İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, sosyal medya platformu X'te Baalbek'teki bazı noktaların işaretlendiği beş yeni harita paylaşarak tahliye uyarısında bulundu.

Tahliye Uyarısı

Haritalardan birinin Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Duris'teki bir noktayı gösterdiği belirtilirken, Adraee, "İsrail ordusunun yakın gelecekte faaliyet göstereceği Hizbullah tesislerinin ve çıkarlarının yakınında bulunuyorsunuz" dedi. Ayrıca, şöyle devam etti: "Kendi güvenliğiniz ve aile üyelerinizin güvenliği için bu binaları ve bitişiğindekileri derhal tahliye etmeli ve önümüzdeki 4 saat boyunca bunlardan en az 500 metre mesafede durmalısınız."

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