İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor: 3754 Ölü

İsrail Ordusunun Lübnan'a Yönelik Saldırıları Sürüyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki birçok beldeye gece yarısından sabaha kadar düzenlediği saldırılarda bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Nebatiye bölgesine ait çeşitli beldeleri ve sınır köylerini hedef aldı, çok sayıda evi yok etti.

Saldırıların Detayları

Sabah saatlerinde Yahmar Şakıf ve Cebel Ahmar beldelerine yönelik gerçekleştirilen saldırılarda, Arnun, Kefr Tebnit, Şakıf Kalesi çevresi ile Litani Nehri bölgesinin çeşitli kesimleri hedef alındı. Ayrıca, Beyyad Mahallesi ve Ensar beldelerine de saldırılar düzenlendi.

İsrail ordusu, Deyr Zehrani bölgesinde devam eden saldırılarda bir kişiyi öldürdü. Savaş uçakları, Hardali Nehri bölgesi ile Ensariyye beldesini vururken, Hıyam kentinde de konutlar hedef alındı. Hıyam çevresinde, Hizbullah mensupları ile şiddetli çatışmalar yaşandı.

Çatışmaların Şiddeti Artıyor

Deyr Mimas beldesinde, İsrail güçleri tanklarını konuşlandırarak Litani Nehri boyunca bombardıman gerçekleştirdi. Şakıf Kalesi ve Yahmar Şakıf beldesinde de birçok bina yıkıldı. Ayrıca, Şama beldesinden batıya doğru hakimiyet kurma girişiminde bulunan İsrail güçleri için takviye birlikler gönderildi.

Hizbullah, İsrail ordusuna ait iki adet Merkava tipi tankı vurduğunu duyurdu. Ayrıca, Marun Ras, Aynata ve Bint Cubeyl üçgeninde çatışmalar da sürüyor.

Ölü ve Yaralı Sayısındaki Artış

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten bu yana süregeldiği belirtilen çatışmalarda, İsrail ordusu 23 Eylül'den itibaren Lübnan'ın güneyi ile Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu saldırılarda 926'sı kadın ve çocuk, 220'si sağlık çalışanı olmak üzere toplamda 3 bin 754 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 626 kişi de yaralandı.

Göç Dalgalanması ve İnsani Kriz

Ülkenin güneyinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru süregelen göç dalgası, Lübnan hükümetinin verilerine göre, 1.9 milyon kişiyi yerinden etti. Bu kişilerin yaklaşık 624 bin'i Suriye'ye göç etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.