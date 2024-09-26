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İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor: ABD ve Fransa'nın Ateşkes Çabaları Yetersiz Kalıyor

İsrail, ABD ve Fransa'nın ateşkes girişimine rağmen Lübnan’a hava saldırılarına gece boyu devam etti. Ülke içindeki ölü sayısı hızla artıyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 11:47
İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor: ABD ve Fransa'nın Ateşkes Çabaları Yetersiz Kalıyor

İsrail'in Hava Saldırıları Sürekliği

ABD ve Fransa'nın ateşkes için yaptığı girişimlere rağmen, İsrail Hava Kuvvetleri gece boyunca Lübnan'daki 75 hedefe hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılar, Özellikle Hizbullah'a ait olduğuna inanılan altyapı, silah depolama yerleri ve füze rampalarını hedef aldı.

Hedefler ve Hedeflenen Bölge

İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, hava saldırıları Lübnan'ın güney bölgeleri ile Bekaa bölgesinde gerçekleştirildi. Saldırılar sonucunda önemli hasar oluştu ve yerel basında bu durum geniş bir şekilde rapor edildi.

Ateşkes Çağrısı ve Sonuçları

Ateşkes Girişimi

ABD ve Fransa'nın öncülüğündeki bir koalisyon, Lübnan'daki çatışmaların durdurulması ve diplomasiye alan açılması için 21 günlük acil ateşkes çağrısında bulundu. Bu çağrıya Avrupa Birliği (AB) ve 8 farklı ülke de destek verdi.

Ölü Sayısı ve İnsani Durum

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in hava saldırıları sonucu toplamda 654 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, saldırılar sebebiyle ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 500 bine yaklaştığını açıkladı. Ülkede büyük bir göç dalgası sürerken, halkın güvenliği giderek tehlikeye giriyor.

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