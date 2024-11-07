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İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Giderek Artıyor

İsrail, Beyrut ve Bekaa Vadisi'nde art arda hava saldırılarıyla Lübnan'ı hedef aldı, havalimanının yakınları zarar gördü.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 11:48
İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Giderek Artıyor

İsrail'in Hava Saldırıları Beyrut'ta Devam Ediyor

Son günlerde, İsrail hava kuvvetleri, Lübnan'ın başkenti Beyrut ve çevresini hedef alan ardışık saldırılar düzenledi. Saldırılardan biri, Uluslararası Refik Hariri Havalimanı pistinin yalnızca 100 metre yakınında gerçekleşti.

Dahiye ve Hureyk Mahallesi Üzerine Saldırılar

Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından yapılan açıklamalara göre, İsrail savaş uçakları, Hizbullah'ın güçlü merkezi olan Dahiye bölgesinde de çeşitli noktalara saldırdı. Ayrıca, Beyrut'un güneyindeki Hureyk Mahallesi'nde, Al Manar televizyon stüdyolarına yakın bölgeler de hedef alındı.

Lübnan Ulaştırma Bakanı'nın Açıklaması

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiyye, havalimanına yapılan saldırılara ilişkin X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'nın operasiını sürdürdüğünü duyurdu.

Bekaa Vadisi'nde Misket Bombaları Kullanıldı

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, Bekaa Vadisi'ndaki Yahmur eş-Şkif kasabasına uluslararası yasalarca yasaklı misket bombalarıyla saldırdı. Bu saldırılar, kasabanın çevresindeki tarım alanları ve zeytinlikleri de etkiledi.

İsrail'in bu saldırılara yönelik tepkiler ve durumu izlemek için uluslararası kamuoyunun gözleri Lübnan üzerindeki gelişmelere çevrildi.

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