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İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Sağlık Sektörünü Vurdu

Son iki günde İsrail'in Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 16:57
İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Sağlık Sektörünü Vurdu

İsrail'in Son Saldırıları ve Sağlık Çalışanlarına Yönelik Kayıplar

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son 48 saat içinde gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda 14 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Sağlık Merkezlerine Yönelik Tehdit

Yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in son günlerde özellikle Lübnan’ın güney ve doğu bölgelerinde sağlık çalışanlarına ve sağlık merkezlerine yönelik saldırılarını artırdığı ifade edildi. Özellikle Baalbek kentindeki Murtada Hastanesi, dün akşamki hava saldırısında ciddi ölçüde hasar gördü ve geçici olarak hizmet dışı kaldı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Açıklamada, İsrail’in sağlık çalışanlarını hedef alarak savaşla hiçbir ilgisi olmayan kişilere yönelik düzenlediği saldırılara dur denilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulunuldu.

Ölü Sayısı ve Göç Hareketliliği

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda, Lübnan’daki yetkililere göre toplam ölü sayısı 1052’yi buldu. Bu rakama çocuklar ve kadınlar da dahil; 104’ü çocuk, 194’ü kadın olmak üzere kayıplar verilmiştir.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ise, 27 Eylül'de İsrail’in Beyrut’a gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda yaşamını yitirdi. Hizbullah, bu saldırılara karşılık olarak İsrail’e roket ve füze saldırıları düzenlemektedir. Ancak, İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerinin hedef alındığı bu karşı saldırılarda büyük bir hasar bildirilmiyor.

Öte yandan, ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeyine doğru bir göç dalgası yaşanırken, Suriye’ye doğru da on binlerce kişinin göç ettiği bildirilmektedir.

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