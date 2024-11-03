İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Sürüyor

İsrail Ordusundan Gece Yarısı Saldırıları

İsrail, Lübnan’ın güneyindeki çeşitli beldelere gece yarısından sabah saatlerine kadar düzenlediği saldırıları sürdürdü. Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberlere göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Nebatiye kasabasının doğusunda bulunan Zevtar beldesini hedef aldı.

Saldırı Hedefleri

İsrail uçakları, Tuffah bölgesindeki Keferkila beldesi, Nebatiye ilçesine bağlı Ensar bölgesi ve Bint Cubeyl ilçesine ait Hanin ve Şakra beldeleri gibi noktaları vurdu. Bunun yanı sıra, Sur ve Bint Cubeyl ilçelerine de bombardıman gerçekleştirildi.

Ateş Açma ve Keşif Faaliyetleri

Sabah saatlerinde, Ayta Şaab, Ramiye, Tayr Harfa ve Kuzi beldelerine ağır makineli tüfeklerle ateş açıldı; Nakura beldesinin eteklerindeki Cebel Lebuna topçu atışları ile hedef alındı. Ayrıca, keşif uçakları ve silahlı insansız hava araçları Sur ve Bint Cubeyl semalarında yoğun şekilde uçtu.

Hizbullah ile Çatışmalar ve Göç Durumu

Marun Ras ve Yarun beldeleri çevresinde Hizbullah ile İsrail askerleri arasında çatışmalar meydana geldi. Saldırılar neticesinde Lübnan'da zorunlu göç hızlanmış durumda; özellikle deniz seviyesinden yüksek bölgelerdeki kötü hava şartları ve ulaşım zorlukları göçü daha da zorlaştırıyor.

İddialar ve Can Kaybı Rakamları

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hıyam bölgesinde Hizbullah'a ait iki askeri yetkilinin öldüğünü ileri sürdü. Hıyam bölgesi komutanı Faruk Emin el-Aşyi ve Rıdvan Gücü'ne bağlı bölük komutanı Yusuf Ahmed Nun’un hayatını kaybettiği belirtildi; ancak Hizbullah’tan henüz bir yanıt gelmedi.

Ölü ve Yaralı Sayıları

8 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in Lübnan’a gerçekleştirdiği saldırılarda 2 bin 968 kişinin hayatını kaybettiği, 13 bin 319 kişinin yaralandığı ifade edildi. Söz konusu ölüler arasında 104 çocuk ve 194 kadın olduğu bilgisi verildi.

Göç ve İnsani Durum

İsrail bombardımanları sebebiyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Göç dalgası, ülkedeki güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru devam ederken, Lübnan hükümeti Suriye’ye göç edenler arasında 539 binden fazlasının bulunduğunu belirtti.