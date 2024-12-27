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İsrail’in Lübnan’a Saldırıları Tarım ve Gıda Krizini Derinleştiriyor

İsrail'nin Lübnan'a yönelik saldırıları, tarım üretimini olumsuz etkileyerek bölgede gıda krizine neden oldu. FAO raporu detayları ortaya koyuyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:10
İsrail’in Lübnan’a Saldırıları Tarım ve Gıda Krizini Derinleştiriyor

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği askeri saldırılar, bölgedeki tarım ve gıda güvenliğini tehdit ediyor. FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) raporuna göre, 22 Eylül'den 1 Kasım'a kadar yapılan 336 askeri operasyonun önemli bir kısmında ekili araziler hedef alındı.

Uzmanlar, beyaz fosfor gibi silahların kullanıldığını ve bunun hem mahsullere zarar verdiğini hem de toprağın verimliliğini düşürdüğünü ifade ediyor. Lüban Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Israel’in 8 Ekim 2023'ten itibaren başlattığı saldırılarda 4 binden fazla insan hayatını kaybetti ve 17 bine yakın kişi yaralandı.

FAO, “Lübnan'da Devam Eden Çatışmanın Etkileri” başlıklı raporunda, Israil’in saldırılarının tarımsal üretimi ciddi şekilde etkilediğini ortaya koydu. Özellikle Baalbek-el-Hirmil ve Bekaa bölgelerindeki tarım arazileri büyük hasar aldı. Çiftçilerin çoğu, güvenlik gerekçesiyle arazilerini terk etmek zorunda kalırken, sulama sistemleri ve seralar gibi tarım altyapıları da saldırılardan etkilendi.

Rapor, saldırılardan etkilenen 268 bin 887 hektar ekili alanın yaklaşık 151 bin 918 hektarında sulama yapıldığını ve en çok hasar gören mahsulleri öne çıkardı. Ayrıca, 173 saldırı ormanlık alanlara, 221 saldırı ise meralara zarar verdi, bu durum güneydeki meşe ormanlarının büyük zarar gördüğü anlamına geliyor.

Birleşmiş Milletler yetkilileri, saldırıların tarımı hedef almasının, Lübnan'ın zayıf ekonomisi üzerindeki baskıyı artıracağına dikkat çekiyor. Prof. Dr. George H. Mitri, “Tarım Lübnan'ın GSYİH'sinin yaklaşık yüzde 5'ini oluşturuyor,” diyerek tarım sektöründeki kayıpların $1 milyar’a kadar ulaşabileceğini belirtti.

Ayrıca, beyaz fosforun toprak kirliliği yaratması ve bunun gıda güvenliğine uzun vadeli etkileri olduğu da ifade ediliyor. Uzmanlar, durumun acilen ele alınması ve rahabilitasyon çalışmalarının yapılması gerektiğine vurgu yapıyor.

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