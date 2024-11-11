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İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında 23 Ölü, 8 Yaralı

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğu ve güneyine düzenlediği hava saldırılarında 23 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 13:52
İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında 23 Ölü, 8 Yaralı

İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırıları Sonucu Can Kaybı 23'e Yükseldi

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğu ve güneyinde gerçekleştirdiği saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Bu acı olaylar, Lübnan resmi ajansı NNA tarafından aktarıldı.

Saldırının Detayları

İsrail, Baalbek el-Hirmil ve Güney vilayetlerini hedef alarak gerçekleştirdiği saldırılarda, Hirmil ilçesinin Kasr beldesinde 5, Zigrin kasabasında 4 kişi olmak üzere can kaybı yaşandı.

Baalbek ilçesinde iki katlı bir binanın hedef alındığı bu saldırıda, çıkan yangının söndürüldüğü ve belediyeye ait ekiplerin enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. AyrıcaBaalbek'in Serin beldesinde bir binanın bombalanması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Baalbek'in batısındaki Bidnayil kasabasında gerçekleşen saldırıda ise 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı kaydedildi. Bu kasabada başka bir evin de saldırıya uğradığı ve 1'i kadın, 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Güney Lübnan'daki Diğer Saldırılar

Saldırılar, Lübnan'ın Güney vilayetinde Sayda ilçesindeki El-Harayib beldesinde de devam etti. Bu saldırıda 3 kişinin öldüğü bildirildi. Ayrıca Sur ilçesinin Eş-Şehabiye beldesine düzenlenen bir saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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