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İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında 31 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 31 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı. Hedefler arasında çocuklar ve sağlık merkezleri de var.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 18:19
İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında 31 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları Ciddiyetini Koruyor

İsrail'in Lübnan'ın farklı bölgelerine gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda 31 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılardaki can kayıplarına dair detayları paylaştı. Yapılan saldırılar özellikle Cebeli Lübnan bölgesinde yoğunlaştı.

Cebeli Lübnan'a Yapılan Saldırılar

Cebeli Lübnan'a bağlı Cubeyl'de düzenlenen bir saldırıda, 7'si çocuk olmak üzere 23 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı, bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Batı Bekaa Saldırıları

Bekaa'nın batısında yer alan Sohmor ve Meşgara bölgelerine gerçekleştirilen saldırılarda ise 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Meşgara'daki saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Baalbek'te düzenlenen saldırılarda 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bilgisi aktarıldı.

Sağlık Merkezlerine Yapılan Saldırılar

Sayda'da Hizbullah'a ait sağlık merkezine düzenlenen saldırıda 3 sağlık görevlisi yaşamını yitirdi. Ayrıca, Deyr Kanun Ras el-Ayn ve Ayn Bial köylerinde ilk yardım görevlilerine yönelik saldırılarda ölenlerin sayısının 17'ye yükseldiği bildirildi.

Saldırılar Devam Ediyor

Öte yandan, Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, ülkenin doğusundaki Baalbek ile güneyindeki Sur ve Nebatiye kentlerinin çeşitli bölgelerine yönelik hava saldırıları gece ve sabah saatlerinde de sürdü. İsrail, Mercayun ve Sur'daki çeşitli bölgelere yoğun topçu bombardımanında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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