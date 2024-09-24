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İsrail’in Lübnan’a Saldırılarında 35 Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında kaybedilen çocuk sayısı 11 ayda ölümlere eşit.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 13:25
İsrail’in Lübnan’a Saldırılarında 35 Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları

İsrail'in Lübnan'a yönelik düzenlediği saldırılar, şok edici bir şekilde, sadece bir günde 35 çocuğun hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu rakam, son 11 ayda ülkede öldürülen çocuk sayısından daha yüksek.

UNICEF'in Açıklamaları

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Lübnan Temsilci Yardımcısı Ettie Higgins, bu trajik durumu değerlendirmek üzere BM Cenevre Ofisi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Higgins, "Dün Lübnan'da 35 çocuğun öldürüldüğü bildirildi. Bu, Lübnan'da son 11 ayda kaybedilen çocukların sayısından daha fazladır" dedi.

Saldırının Etkileri

Higgins, saldırıların çocukların fiziksel ve mental sağlıkları üzerindeki olumsuz etkilerini vurgulayarak, "Çocuklar evlerini terk etmek zorunda kalıyorlar ve ciddi tehlikelerle karşı karşılar. Sağlık sistemine güvenleri yok. Bu çatışmanın daha da tırmanması ise Lübnan'daki tüm çocuklar için bir felaket anlamına geliyor," şeklinde konuştu.

Ölü Sayısı Artıyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, dünkü saldırılarda 492 kişi hayatını kaybetti ve 1645 kişi yaralandı. Bu ölümler arasında 35 çocuk ve 58 kadın bulunuyor.

Eğitim Durumu

Lübnan Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde eğitim faaliyetlerine ara verildiğini açıkladı. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı da güneydeki okulların, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen vatandaşlar için barınma alanı olarak kullanılacağını duyurdu. Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve diğer kuzey bölgelere göç dalgası devam ediyor.

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