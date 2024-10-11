İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Can Kaybı 2 Bin 229'a Yükseldi

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Lübnan'a 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği hava saldırılarında can kaybı hızla artıyor. Son 24 saatte 60 kişinin hayatını kaybettiği, 168 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son günlerde şiddetini artırdığı saldırılara dair bilgiler paylaştı. Buna göre, sadece son 24 saatte İsrail ordusu, Lübnan'ın güney bölgeleri dâhil olmak üzere toplam 57 hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılarda Yaşamını Yitirenlerin Sayısı Artıyor

Açıklamada, 8 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda toplam 9 bin 588 hava saldırısı yapıldığı ve ölenlerin sayısının 2 bin 229'a, yaralılarda ise 10 bin 380'e ulaştığı belirtildi.

Yerinden Edilen İnsan Sayısı Artıyor

İsrail bombardımanları sonucunda, Lübnan içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru göç dalgaları sürerken, Suriye'ye de on binlerce kişinin göç ettiği ifade ediliyor.