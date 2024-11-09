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İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Can Kaybı 3.136'ya Yükseldi

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3.136, yaralı sayısı ise 13.979'a ulaştı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 20:49
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 20:49
İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Can Kaybı 3.136'ya Yükseldi

İsrail'in Saldırılarında Can Kaybı Arttı

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden saldırılarında Lübnan'da yaşamını yitirenlerin sayısını 3.136 olarak bildirdi.

Dünkü Saldırılarda 19 Kişi Hayatını Kaybetti

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, dünkü operasyonlarda 19 kişinin hayatını kaybettiği ve 91 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in düzenlemiş olduğu saldırılarda 812 kadın ve çocuk ile 180 sağlık çalışanı da hayatını kaybettiği belirtildi.

Hizbullah ile Çatışmalar Devam Ediyor

İsrail ordusu, 23 Eylül 2023'te Lübnan'ın güney şehirlerinde ve Bekaa ile Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenlemeye başlamıştı. 30 Eylül tarihinde ise, Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırıları gerçekleştirdi.

Yerinden Olmalar ve Zorluklar

İsrail bombardımanları nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor. Bu durum, bölgedeki insani krizi derinleştiriyor.

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