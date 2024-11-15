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İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Can Kaybı 3.445'e Yükseldi

İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3.445'e, yaralı sayısı ise 14.599'a ulaştı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 20:48
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 20:48
İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Can Kaybı 3.445'e Yükseldi

İsrail'in Lübnan’a Saldırıları Sonrası Can Kaybı Artıyor

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı sayısı 3 bin 445'e yükseldi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün gerçekleşen hava saldırılarında 59 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 182 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Açıklama ve Rakamlar

8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürülen saldırılarda, öldürülenlerin 889'unun kadın ve çocuk, 208'inin ise sağlık çalışanı olduğu bildirildi. Ayrıca, yaralı sayısının 14 bin 599'a ulaştığı belirtildi.

Hizbullah ile Çatışmalar Devam Ediyor

İsrail ordusunun, Hizbullah ile olan çatışmaları kapsamında 23 Eylül’de Lübnan’ın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenlediği kaydedildi. 30 Eylül tarihinde ise, güneyde Hizbullah'ın altyapısına yönelik kara saldırıları başlatıldığı duyuruldu.

Yerinden Edilenlerin Sayısı Artıyor

İsrail bombardımanları sonucu Lübnan'da yüzbinlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor. Yerinden edilenlerin çoğu, güney kesimlerden başkent Beyrut’a ve kuzeye göç etmeye devam ediyor. Lübnan hükümeti, yerinden edilen 518 binden fazla kişinin Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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