İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Can Kaybı 3,452'ye Ulaştı

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında can kaybı artıyor

İsrail ordusunun, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucunda Lübnan'da can kaybı 3,452'ye yükselirken, yaralı sayısı ise 14,664 olarak açıklandı.

Son Gelişmeler

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleştirilen hava saldırılarında 7 kişi hayatını kaybederken, 65 kişi yaralandı. Saldırılarda ölenlerin 889'unun kadın ve çocuklar, 208'inin sağlık çalışanı olduğu belirtildi.

İsrail, 23 Eylül'den bu yana Lübnan'ın güneyini, Bekaa ve Baalbek bölgelerini hedef alan yoğun hava saldırıları düzenliyor. Ayrıca, 30 Eylül itibarıyla, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'ın altyapısına yönelik kara saldırıları başlatıldığı bildirildi.

Yerinden Edilenler ve Göç

İsrail bombardımanları sonucu Lübnan'da yüzbinlerce insanın yerinden olduğu tahmin ediliyor. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye doğru süren bir göç dalgası yaşanırken, Lübnan hükümeti, yerinden edilen 518 binden fazla insanın Suriye'ye göç ettiğini bildirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.