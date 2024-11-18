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İsrail’in Lübnan'a Saldırılarında Can Kaybı 3.516'ya Yükseldi

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3.516'ya ulaştı, yaralı sayısı ise 14.929’a yükseldi.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 19:35
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 19:35
İsrail’in Lübnan'a Saldırılarında Can Kaybı 3.516'ya Yükseldi

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları Korkunç Boyutlara Ulaştı

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 35 artarak toplamda 3.516'ya yükseldi. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarının yarattığı can kayıplarına dair güncel veriler paylaşıldı.

Saldırılarda Araştırmalar ve Güncel Bilgiler

Açıklamada, İsrail ordusunun dün gerçekleştirdiği hava saldırılarında 35 kişinin hayatını kaybettiği ve 143 kişinin yaralandığı bildirilirken, toplam ölü sayısının 902'sinin kadın ve çocuk, 212'sinin ise sağlık çalışanı olduğu belirtildi. Buna ek olarak, yaralı sayısının ise 14.929'a yükseldiği kaydedildi.

Devam Eden Çatışmalar ve Göç Dalgalanması

Hizbullah ile 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana süregiden çatışmalarda İsrail ordusu, 23 Eylül tarihinde Lübnan'ın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırıları başlatmıştı. Bunun yanı sıra 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı kara saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi.

Yerinden Edilenler ve Göç Analizleri

İsrail bombardımanı sonucu Lübnan'da 100.000'den fazla kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor. Ülkede güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru göç dalgası sürerken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 518.000'den fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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