İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Can Kaybı 3.544'e Ulaştı

İsrail'in Saldırıları Sonucu Lübnan'da Can Kaybı Artıyor

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son olarak 28 artarak 3.544'e yükseldi. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son saldırılarda 28 kişi hayatını kaybetti, 107 kişi ise yaralandı.

Bu verilere göre, hayatını kaybedenlerin 902'ü kadın ve çocuklardan oluşurken, 214'ü sağlık çalışanıdır. Yaralı sayısı ise 15.036'ya ulaşmıştır.

Hizbullah ile Süren Çatışmalar

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten itibaren Hizbullah ile kontrollü çatışmalara devam etmekte. 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yönelik yoğun hava saldırıları başlatılmıştı.

İsrail hükümeti, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ama yoğun kara saldırılarına da geçiş yaptı.

Yerinden Edilenlerin Durumu

Süregelen bombardımanlar nedeniyle Lübnan'da 100.000'lerce kişinin yerinden olduğu tahmin edilmektedir. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye doğru bir göç dalgası yaşanırken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerin 610.000'den fazlasının Suriye’ye göç ettiğini bildirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.