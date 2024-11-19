DOLAR
34,49 0,1%
EURO
36,56 0,19%
ALTIN
2.916,37 -0,52%
BITCOIN
3.198.041,49 -1,64%

İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Can Kaybı 3.544'e Ulaştı

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarında can kaybı 3.544'e, yaralı sayısı ise 15.036'ya yükseldi.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 19:38
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 19:38
İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Can Kaybı 3.544'e Ulaştı

İsrail'in Saldırıları Sonucu Lübnan'da Can Kaybı Artıyor

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son olarak 28 artarak 3.544'e yükseldi. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son saldırılarda 28 kişi hayatını kaybetti, 107 kişi ise yaralandı.

Bu verilere göre, hayatını kaybedenlerin 902'ü kadın ve çocuklardan oluşurken, 214'ü sağlık çalışanıdır. Yaralı sayısı ise 15.036'ya ulaşmıştır.

Hizbullah ile Süren Çatışmalar

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten itibaren Hizbullah ile kontrollü çatışmalara devam etmekte. 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yönelik yoğun hava saldırıları başlatılmıştı.

İsrail hükümeti, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ama yoğun kara saldırılarına da geçiş yaptı.

Yerinden Edilenlerin Durumu

Süregelen bombardımanlar nedeniyle Lübnan'da 100.000'lerce kişinin yerinden olduğu tahmin edilmektedir. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye doğru bir göç dalgası yaşanırken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerin 610.000'den fazlasının Suriye’ye göç ettiğini bildirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Selanik'teki Atatürk Evi Restorasyona Gidiyor: 4 Aralık'tan İtibaren Kapalı
2
Karaciğer Nakli Pioneri Münci Kalayoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
3
Pakistan'da Kaçırılan 7 Polis Kurtarıldı
4
20. Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Platformu Başvuruları Başladı
5
Melike Şahin, Londra Caz Festivali'nde Sahne Alacak
6
Şi Cinping ve Macron, G20 Zirvesi'nde Stratejik İlişkileri Güçlendirdi
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya İçin Ateşkes Çağrısı

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek