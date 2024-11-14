İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Can Kaybı 3 Bin 386'ya Ulaştı

İsrail'in Lübnan'a Yaptığı Saldırılardan Ciddi Can Kaybı

İsrail ordusunun dünkü saldırıları sonucu Lübnan'da can kaybı 3 bin 386'ya ulaştı. 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail güçlerinin düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 21 artarak 3 bin 386 olarak kaydedildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarında 21 kişinin öldüğü, 73 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yapılan açıklamada 878'inin kadın ve çocuk, 192'sinin sağlık çalışanı olmak üzere toplamda 3 bin 386 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Ayrıca yaralı sayısının 14 bin 417'ye yükseldiğine dikkati çekildi.

İsrail Ordusu ve Hizbullah Arasındaki Çatışmalar

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile çatışmalara devam ediyor. 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentleri ile Bekaa ve Baalbek bölgelerine ciddi hava saldırıları düzenlenmişti. 30 Eylül'de ise gıda saldırılarında Hizbullah’ın altyapısına yönelik 'sınırlı ve yoğun' kara saldırıları gerçekleştirdi.

Yerinden Olma ve Göç Durumu

Bombardıman nedeniyle 100 binlerce Lübnan vatandaşı yerinden oldu. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye doğru süren göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerden 518 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini bildirdi.

Saldırılar devam ederken, Lübnan'ın insani durumu giderek kötüleşiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.