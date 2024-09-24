İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Can Kaybı 558'e Yükseldi

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Hava Saldırıları

Son günlerde İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı sayısı ciddi bir artış gösterdi. Hayatını kaybedenler arasında 50 çocuk ve 95 kadın yer alırken, toplam ölü sayısı 558'e ulaştı.

Lübnan Sağlık Bakanı'nın Açıklamaları

Beyrut'ta düzenlenen basın toplantısında Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, saldırılarda 4 sağlık çalışanının da hayatını kaybettiğini bildirdi. Yaralı sayısının ise 2,835'e yükseldiğini belirtti.

Vahim Durum

Saldırılarda ölenlerin çoğunun savunmasız siviller olduğunu ifade eden Ebyad, "Bu durum, İsrail'in silahlı kişileri hedef aldığı iddiasıyla çelişiyor." dedi. Ayrıca İsrail'e ait uçakların 14 ambulans ve 1 hastaneyi hedef alarak, saldırıların ne denli acımasız olduğunu gösterdiğine dikkat çekti.

Tarihî Bir Kriz

Ebyad, yaşanan bu olayların 1975-1990 yılları arasındaki iç savaştan bu yana en "kanlı gün" olarak tarihe geçtiğini ifade etti. Eğitim Bakanlığı da, devam eden bu saldırılar nedeniyle ülke genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Göç ve Yer Değiştirme

Güneyden Beyrut'a ve kuzey bölgelere doğru bir göç dalgası yaşandığı bildirilirken, İçişleri Bakanlığı, yerinden edilen vatandaşların barınması için okulların açıldığını açıkladı.