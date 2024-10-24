İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

İsrail'in Saldırıları Sonrası Can Kaybında Artış

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 19 artarak 2 bin 593'e ulaştı. Bu bilgi, Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada duyuruldu.

Saldırılar Devam Ediyor

Açıklamada, İsrail kuvvetlerinin ülkenin birçok bölgesinde hava saldırılarına devam ettiğine dikkat çekildi. Son olarak, dün 12 kişi hayatını kaybetti ve 118 kişi yaralandı.

Son Veriler

8 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılar sonucu Lübnan'da yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 593 olurken, yaralananların sayısının ise 12 bin 119 olduğu belirtildi. Ülke genelinde yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Göç Dalgası

Yüz binlerce Lübnanlının yerlerinden göç ettiği ve bu göç dalgasının güney kesimlerden başkent Beyrut ile kuzeye doğru devam ettiği ifade ediliyor. Lübnan hükümeti, yerinden edilenlerin 486 bin'den fazlasının Suriye'ye göç ettiğini aktardı.