İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Hava Saldırısı

İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Sur bölgesinde gerçekleştirdiği hava saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi. Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güney kesimlerinde yer alan Sur ve Bint Cubeyl bölgelerine yönelik bombardımanlarının gece saatlerinde devam ettiğini bildirdi.

Sur'da Can Kaybı ve Yaralanmalar

İsrail'in savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki 8 kasabaya hava saldırısı düzenledi. Özel olarak Sur'daki El-Bazuriye kasabasına yapılan saldırıda içlerinde kadın ve çocukların da olduğu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi ise yaralanmıştır.

Şiddetli Çatışmalar ve Son Durum

Diğer yandan, bazı bölgeler ise İsrail ordusunun topçu ateşleri ve ağır makineli tüfeklerle hedef alınmaya devam etti.

NNA, Hizbullah'ın daha önce 6 kez roket saldırısıyla İsrail unsurlarına karşılık verdiğini ve Marun er-Ras'ta bir İsrail askeri aracının devrilerek bazı askerlerin yaralandığını kaydetti.

Ölü Sayısı ve Göçler

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana, genel olarak toplamda 3 bin 50 kişi, 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere yaşamını yitirmiş, 13 bin 658 kişi yaralanmıştır. İsrail bombardımanları sonucu Lübnan'dan yerinden edilenlerin sayısı da 100 bini aşmıştır. Hükümet, yerinden edilenlerden 553 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini bildirmiştir.