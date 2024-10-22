İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Ölü Sayısı 2,546'ya Ulaştı

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları ve Sonuçları

İsrail ordusunun Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda ölenlerin sayısı son günlerde artarak 2,546'ya ulaştı. Bu sayıya göre, yalnızca bir gün içerisinde 63 kişi yaşamını yitirirken, 234 kişi de yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana yapılan hava saldırılarının ardından, toplamda 11,862 kişinin yaralandığını bildirdi. Açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde devam eden saldırıların, halk üzerinde büyük bir yıkım yarattığı vurgulandı.

Yerinden Edilme ve Göç Verileri

İsrail’in bombardımanı, Lübnan'da 100 binden fazla insanın yerinden edilmesine neden oldu. Özellikle güney kesimlerden başlayarak başkent Beyrut ve kuzeye doğru büyük bir göç akışı yaşanıyor. Lübnan hükümeti, yerinden edilenlerin 486 binden fazlasının Suriye’ye geçtiğini açıkladı.