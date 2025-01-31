İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 2 Ölü, 10 Yaralı

İsrail, Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'ne yönelik hava saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin yaralandığını bildirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayın detayları aktarıldı.

Saldırının Ayrıntıları

İsrail, yaptığı yazılı açıklamada, gece saatlerinde Bekaa Vadisi'ndeki birçok noktayı hedef aldığını duyurdu. Açıklamada, saldırının hedefi olan noktaların Hizbullah'a ait olduğu belirtildi. Ayrıca, vurulan yerlerin Hizbullah'ın Lübnan-Suriye sınırında "silah sokmak için kullandığı" altyapı noktaları olduğu iddia edildi.

Ateşkes ve Gelişmeler

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşması ile İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinden çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun bölgeye "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek çekilme süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Saldırıların Sonuçları

Lübnan Sağlık Bakanlığının raporuna göre, 26 Ocak'tan bu yana İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırılarda toplamda 28 kişi hayatını kaybetti ve 216 kişi yaralandı.