İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: Bir Hizbullah Üyesinin Hayatı Kayıp

İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırısı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucunda bir Hizbullah mensubu hayatını kaybetti. Bu olay, 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmaların bir devamı niteliğinde.

Hizbullah'ın Açıklaması

Hizbullah, yaptığı yazılı açıklamada, Abbas Enis Eyyüb isimli üyelerinin İsrail’in düzenlediği bu saldırıda yaşamını yitirdiğini duyurdu. 8 Ekim'den bu yana yaşamını yitiren Hizbullah mensuplarının sayısı ise 434'e yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın Raporu

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkenin güneyindeki Kefra beldesine gerçekleştirdiği saldırıda bir kişinin öldüğünü, bir kişinin yaralandığını bildirdi.

Lübnan'dan İsrail'e Füze Saldırıları

Öte yandan, İsrail ordusu, Lübnan'dan kuzeydeki Ramot Naftali yerleşimine 5 füze saldırısı yapıldığını ve 3 silahlı insansız hava aracı (SİHA) fırlatıldığını kaydetti. Saldırılarda can kaybı yaşanmadığı, Lübnan'dan gelen 3 SİHA'nın tespit edildiği ve 2'sinin düştüğü ifade edildi.

Hizbullah'tan İddialar

Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki Beyt Hilal Kışlası’ndaki Sahel taburuna ait karargah ve Yara Kışlası’nı SİHA'larla hedef alarak tam isabetle vurduğunu açıkladı.