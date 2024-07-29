İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: İki Ölü ve Yaralılar

İsrail'in Lübnan'a Gerçekleştirdiği Saldırı Sonrası Yaşam Kayıpları

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği hava saldırısında, bir aracı ve motosikleti hedef alarak iki kişinin yaşamını yitirmesine sebep olduğu bildirildi. Olayda biri çocuk olmak üzere toplam üç kişinin yaralandığı, yerel kaynaklar tarafından aktarıldı.

NNA'nın Raporuna Göre Hava Saldırısı

Lübnan’ın resmi haber ajansı NNA'nın yaptığı açıklamalara göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) tarafından düzenlenen saldırıda, Şakra ve Mis el-Cebel beldeleri arasında bulunan bir araç hedef alınmıştır. İHA'nın vurduğu araca motosikletle yaklaşmaya çalışan iki kişinin de aynı yazgıyı paylaştığı belirtilmiştir.

Kayıplar ve Yaralılar

İHA ile vurulan motosiklet üzerindeki iki kişinin hayatını kaybettiği, olayın yaşandığı bölgede evinin önünde bulunan bir çocuğun da yaralandığı kaydedildi.

Mecdel Şems'teki Roket Saldırısı

Öte yandan, İsrail'in işgali altındaki Mecdel Şems beldesinde bir futbol sahasına düşen roketin, aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişinin ölümüne ve 35 kişinin yaralanmasına yol açtığı açıklandı. İsrail ordusu, düzenlediği incelemede roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini ve Lübnan Hizbullahı'nı suçladı.

Hizbullah ve İsrail'in Cevapları

Lübnan Hizbullahı, Mecdel Şems'teki saldırının kendileri tarafından yapıldığı yönündeki iddiaları yalanlayarak, olayla herhangi bir bağlantılarının olmadığını vurguladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu saldırıyla ilgili olarak, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı göz ardı etmeyecek. Hizbullah, şimdiye kadar ödemediği bir bedel ödeyecek," şeklinde açıklamalarda bulundu.